Hitzeperiode in Tirol: Land mahnt zur Vorsicht bei Sonnwendfeuern

Die kommenden Tage bringen Tirol ins Schwitzen: Aktuelle Wetterprognosen der GeoSphere Austria kündigen eine langanhaltende Hitzeperiode mit Temperaturen von konstant über 30 Grad an. Pünktlich zur Sommersonnenwende am Samstag zieht damit eine Trockenheit ins Land. Für die traditionellen Sonnwendfeuer auf den Bergen bedeutet, dass noch mehr aufgepasst werden muss. Behörden und Einsatzkräfte appellieren eindringlich an die Eigenverantwortung der Bevölkerung, um Waldbrände zu verhindern und gesundheitliche Risiken durch die Hitzebelastung zu minimieren, so in einer aktuellen Aussendung vom Land.

Sonnwendfeuer mit Verantwortung: Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände

Die traditionellen Bergfeuer zur Sommersonnenwende sind ein fester Bestandteil des Tiroler Brauchtums. „Waldbrände können sich bei Trockenheit rasch ausbreiten und fatale Folgen haben. Deshalb gilt es, die notwendigen Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen unbedingt genau einzuhalten“, betont der für das Traditions- und Forstwesen zuständige LHStv Josef Geisler. Rund 80 Prozent aller Waldbrände werden direkt oder indirekt durch den Menschen verursacht. Die Folgen im alpinen Raum sind verheerend: Neben dem Verlust von Bäumen droht vor allem an steilen Hängen die Zerstörung des Bodens. Ohne diese natürliche Barriere verliert der Wald seine Schutzfunktion, was das Risiko von Muren, Lawinen und Steinschlägen erhöht.