Zeugen gesucht: Unfall zwischen Autolenker und 10-jährigem E-Scooter-Fahrer

Die Polizei sucht nach weiteren Augenzeugen dieses Unfalls: Freitagfrüh kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer in Innsbruck, bei dem ein 10-Jähriger verletzt wurde.

Am 19.06.2026 um ca. 07.45 Uhr kam es in Innsbruck, Wörndlestraße 4 auf der dortigen Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Autolenker und einem 10-jährigen E-Scooter Fahrer.

Bub wurde beim Aufprall leicht verletzt

Der Pensionist gab an, dass der E-Scooter Fahrer plötzlich vor ihm die Straße queren wollte und es dadurch zu einer rechtwinkligen Kollision kam. Durch den Aufprall wurde der Jugendliche leicht verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbruck Klinik verbracht.

Nun sucht die Polizei nach Augenzeugen

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Unfalles melden möchten, die ihre Daten noch nicht bei der Polizei hinterlassen haben.