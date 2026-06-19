Wegen Grünschnitt: Hausmeister drohte Bewohner mit dem Umbringen

Er drohte einem 79-jährigen Hausbewohner wortwörtlich mit dem "Erschießen": Ein 38-jähriger Hausmeister aus Kufstein (Tirol). Der Mann wurde festgenommen, außerdem wurden ihm alle in seinem Besitz befindlichen Waffen abgenommen.

Bei dem Streit soll es um Grünschnitt gegangen sein.

Bei dem Streit soll es um Grünschnitt gegangen sein.

Am 19. Juni 2026, gegen 08.45 Uhr, Uhr, kam es in Kufstein zu einem Streit zwischen einem 38-jährigen Hausmeister und einem 79-jährigen Hausbewohner, wobei der Hausbewohner den Hausmeister wegen Streit um einen Grünschnitt wörtlich mit dem Erschießen bedrohte.

38-jähriger Hausmeister festgenommen

Der Täter wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und um 09:00 Uhr ohne Widerstand nach den Bestimmungen der Strafprozess-Ordnung festgenommen. Weiters wurden ihm die in seinem Besitz befindlichen Waffen und Munition samt Zubehör vorläufig abgenommen und sichergestellt. Um 13.00 Uhr ordnete der Staatsanwalt die Anzeige auf freiem Fuß an.

Vorläufiges Waffenverbot

Nach Abschluss der Ermittlungen wegen dem Tatverdacht der gefährlichen Drohung ergeht der Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Hinsichtlich des vorläufigen Waffenverbots ergeht ein Bericht an die BH Kufstein.