Deutsches Ehepaar krachte mit Auto gegen Felswand: 68-Jährige musste aus Fahrzeug befreit werden

Zu einem heftigen Verkehrs-Crash kam es am Freitagnachmittag südlich von Kufstein (Tirol): Ein 82-Jähriger und seine 68-jährige Beifahrerin kamen von der Fahrbahn ab und prallten direkt in eine Felswand.

Insgesamt standen 20 Feuerwehrleute mit 4 Fahrzeugen, die Rettung Kufstein mit 2 Fahrzeugen, 1 Notarzt sowie die Polizeiinspektion Kufstein mit 2 Streifen im Einsatz.

Insgesamt standen 20 Feuerwehrleute mit 4 Fahrzeugen, die Rettung Kufstein mit 2 Fahrzeugen, 1 Notarzt sowie die Polizeiinspektion Kufstein mit 2 Streifen im Einsatz.

Am 19.06.2026 war ein deutsches Ehepaar (82 und 68 Jahre alt) kurz nach 16.00 Uhr mit dem Auto auf der Eibergstraße (B173) in Richtung Kufstein unterwegs. Südlich von Kufstein, bei StrKm 8,5, kam der 82-jährige Lenker aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

Auto krachte in eine Felswand und wurde auf die Fahrbahn zturückgeschleudert

Das Fahrzeug touchierte daraufhin mit der rechten, vorderen Fahrzeugseite eine neben der Fahrbahn befindliche Felswand, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand. Der Lenker konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen.

68-jährige Beifahrerin musste aus dem Wagen geborgen werden

Die 68-jährige Beifahrerin musste von den alarmierten Einsatzkräften aus dem Wagen geborgen werden. Die beiden Fahrzeuginsassen zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades im Brustbereich und der an der Wirbelsäule zu. Sie wurden von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kufstein mit 20 Feuerwehrleuten und 4 Fahrzeugen, die Rettung Kufstein mit 2 Fahrzeugen, 1 Notarzt sowie die Polizeiinspektion Kufstein mit 2 Streifen.