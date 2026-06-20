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/ ©Pexels/Leon Aschemann
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wolf.
In Lienz wurde ein sogenannter Risikowolf erlegt.
Lienz
20/06/2026
Heute

Risikowolf im Bezirk Lienz erlegt

Heute, 20. Juni, wurde ein Risikowolf in Lienz, Osttirol, erlegt. Die Verordnung diesbezüglich wurde bereits am 3. Juni ausgesprochen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch, den 3. Juni 2026 eine Maßnahmenverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Lienz erlassen. Diese wurde heute, Samstag, von Jägern erlegt und wird in weiterer Folge aufgehoben.

Fünf Schafe getötet

Zuvor kam es im Gemeindegebiet von Tristach zu einem Riss in unmittelbarer Nähe zu vom Menschen genutzten Gebäuden. Dort wurden fünf tote und acht verletzte Schafe durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. 

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