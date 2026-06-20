Risikowolf im Bezirk Lienz erlegt

Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch, den 3. Juni 2026 eine Maßnahmenverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Lienz erlassen. Diese wurde heute, Samstag, von Jägern erlegt und wird in weiterer Folge aufgehoben.

Fünf Schafe getötet

Zuvor kam es im Gemeindegebiet von Tristach zu einem Riss in unmittelbarer Nähe zu vom Menschen genutzten Gebäuden. Dort wurden fünf tote und acht verletzte Schafe durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt begutachtet. Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial.