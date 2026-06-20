Tiere gerieten in Panik: Rinderherde abgestürzt und verendet

Beim Verladen auf eine Alm sind in Tirol mehrere Rinder aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Neun Tiere stürzten in unwegsamem Gelände ab und verendeten.

Ein tragischer Vorfall hat sich am Samstag in Brandenberg in Tirol ereignet. Eine Herde von elf Schottischen Hochlandrindern brach am Vormittag plötzlich aus einer umzäunten Weide aus und flüchtete in Richtung des Aschauerhörndls.

Tiere gerieten in Panik und liefen davon

Der 38-jährige Besitzer wollte die Tiere gegen 10 Uhr gemeinsam mit Helfern auf eine Alm bringen. Nachdem die Stromversorgung des Weidezauns abgeschaltet worden war, gerieten die Rinder aus bislang ungeklärter Ursache in Panik und durchbrachen die Einzäunung. Eine mehrstündige Suche nach den Tieren blieb zunächst erfolglos. Erst rund vier Stunden später stellte sich heraus, dass die Herde über das Aschauerhörndl entkommen war.

Rinderherde abgestürzt und verendet

Zwei Tiere wurden im Bereich eines Forstweges gefunden, die übrigen neun Rinder waren in einer steilen und felsigen Rinne in Richtung der Steinberger Ache abgestürzt und verendet. Die Bergung der Kadaver wurde eingeleitet. Der entstandene Schaden wird von den Behörden auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Warum die Tiere plötzlich in Panik gerieten, ist derzeit noch unklar.