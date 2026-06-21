Hubschrauber im Einsatz: Zwei Verletzte bei Mountainbike-Unfällen in Tirol

Zwei Mountainbike-Unfälle haben die Einsatzkräfte in Tirol am Sonntag, 21. Juni 2026, auf Trab gehalten. Beide Male musste auch der Rettungshubschrauber ausrücken und die Verletzten ins Krankenhaus fliegen.

Gegen 11.30 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit seinem Mountainbike auf dem Fahrweg von der Ehrwalder Alm durch das „Gaistal“ Richtung Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache drei Meter einen Abhang neben dem Fahrweg hinunterstürzte. Er wurde im Bereich des Oberkörpers verletzt, von der Bergrettung Ehrwald erstversorgt und zur weiteren Behandlung vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Garmisch (Deutschland) gebracht, so die Polizei.

12-Jährige bei Kollision mit Auto verlezt

Gegen 13.05 Uhr war eine 12-jährige Österreicherin mit ihrem E-Mountainbike auf der Gemeinstraße in See (Bezirk Landeck) talwärts unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 34-jähriger Serbe mit seinem Auto bergwärts. Aus unbekannter Ursache ist es dort dann zur Kollision gekommen, wobei die 12-Jährige sich beim Unfall im Bereich des Kopfes und rechten Knies verletzte. Sei trug keinen Helm, wie die Polizei berichtet. Das Mädchen musste ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden. Am E-Bike entstand Totalschaden, das Auto wurde leicht beschädigt.