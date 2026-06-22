Frau um Hilfe schreiend in Auto gezerrt – hast du etwas gesehen?

Besorgniserregender Vorfall mitten in der Nacht in Wörgl (Tirol): Eine Frau rief laut um Hilfe, als sie in der Gottlieb-Weißbacher-Straße in ein Auto gezerrt wurde. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und einem grauen Auto.

In der Nacht auf Montag, den 22. Juni 2026, spielten sich gegen 1.10 Uhr in der Gottlieb-Weißbacher-Straße Szenen ab. Passanten hörten plötzlich eine Frau laut um Hilfe rufen – sie schrie konkret das englische Wort „Help“. Kurz darauf mussten die Zeugen mitansehen, wie die Unbekannte in ein Auto gezerrt wurde. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin vom Tatort. Bislang gibt es keine näheren Informationen zur Identität.

Hast du etwas gesehen?

Die Polizei fahndet. Es handelt sich um einen grauen Auto, der vom Typ her einem VW Golf ähnelt. Das Auto war mit einem Kufsteiner Kennzeichen (KU) unterwegs. Die Polizei bittet um Mithilfe: Gesucht werden Personen, die am 22. Juni 2026 rund um 1 Uhr nachts im Bereich der Gottlieb-Weißbacher-Straße sowie der Ladestraße in Wörgl verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hast du die „Help“-Rufe gehört oder einen schnell beschleunigenden, grauen Pkw wahrgenommen? Hinweise werden dringend an die Polizeiinspektion Wörgl unter der Telefonnummer 059133/7221 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.