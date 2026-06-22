Alarmfahndung im Großraum Innsbruck: Trio kracht mit Auto in Juwelier-Auslage

Am Montag, dem 22. Juni 2026, gegen 3.30 Uhr: Drei bislang unbekannte und maskierte Täter steuerten ein Fahrzeug direkt in die Auslagenscheiben eines Juweliergeschäfts. Nach dem Coup ließ das Trio das Tatfahrzeug zurück und sprang in ein bereitstehendes Fluchtauto. Mit einem auffällig lauten, vermutlich sehr PS-starken, dunklen Auto raste die Täterschaft anschließend in bislang unbekannte Richtung davon. „Unmittelbar nach Eingang des Alarmes wurde eine Alarmfahndung für den Großraum Innsbruck ausgelöst. Derzeit finden noch intensive Fahndungstätigkeiten statt. Intensive Ermittlungen sind im Gange“, so die Tiroler Polizei.