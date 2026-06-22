Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei kassiert Autos ein

Die Polizei zog in der Nacht auf Dienstag zwei Raser auf der Loferer Straße (B 178) im Bezirk Kitzbühel aus dem Verkehr. Die beiden waren in einer 80er-Zone mit über 160 km/h unterwegs. Ihre Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Die beiden Raser mussten in der Nacht auf Dienstag nicht nur ihren Führerschein abgeben.

Die beiden Raser mussten in der Nacht auf Dienstag nicht nur ihren Führerschein abgeben.

Die Fahrer – es handelte sich um einen 25-jährigen Rumänen und einen 44-jährigen Österreicher – fielen einer Polizeistreife bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle ins Auge. Offenbar waren die Männer „unmittelbar hintereinander“ auf der Loferer Straße (B 178) im Gemeindegebiet von Ellmau (Bezirk Kitzbühel / Tirol) unterwegs. „Und zwar mit einer Geschwindigkeit von über 160 km/h anstatt der dort erlaubten 80 km/h“, heißt es vonseiten der Beamten.

Raser-Fahrzeuge beschlagnahmt

„Die beiden Fahrzeuge wurden im Gemeindegebiet von St. Johann angehalten und in weiterer Folge einer Lenker- sowie Fahrzeugkontrolle unterzogen“, so die Polizisten weiter. Der Führerschein wurde den beiden an Ort und Stelle abgenommen. Des weiteren wurden die Fahrzeuge behördlich beschlagnahmt. Es wird Anzeige erstattet.