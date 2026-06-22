Tragischer Unfall in Tirol: Für Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät

In Tirol kam es am Montag in der Früh zu einem tragischen Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Motorradfahrer überlebte den schweren Frontalcrash nicht.

Am 22. Juni kam es auf der B171 im Gemeindegebiet von Schönwies (Tirol) zu einem Verkehrsunfall mit Todesfolge, wie die Polizei am Montagnachmittag bekannt gab. Doch was ist passiert? Ein 23-jähriger Österreicher war mit dem Auto in Fahrtrichtung Schönwies unterwegs, zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Österreicher mit seinem Klein-LKW von Imst in Fahrtrichtung Westen. Hinter dem Klein-LKW fuhr ein 52-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad.

Frontalcrash nach Ausweichmanöver

Und dann passierte es: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug des 23-Jährigen auf die Gegenfahrbahn. Der 44-Jährige konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem er sein Fahrzeug in einen angrenzenden Grünstreifen lenkte. Dann ging alles ganz schnell: „Der PKW des 23-Jährigen touchierte den Klein-LKW des 44-Jährigen am Heck und fuhr weiter auf der Gegenfahrban, wobei es zur Frontalkollision mit dem 52-jährigen Motorradfahrer kam“, schildert die Polizei. Der 52-Jährige blieb nach dem Unfall verletzt auf einem angrenzenden Asphaltweg liegen. Und für ihn kam leider jede Hilfe zu spät, wie die Polizei informiert: „Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette und Erstversorgung durch Rettung und Notärztin erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.“

Andere Unfallteilnehmer nicht verletzt

Der 23-Jährige und der 44-Jährige wurden bei dem Unfall ersten Informationen zufolge nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, PKW und Motorrad mussten von einem Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden. Die Unfallstelle war im Zeitraum von 6.45 Uhr bis 9.55 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr komplett gesperrt, eine Umleitung wurde über die Autobahn A12 eingerichtet.