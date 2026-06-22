Skip to content
Region auswählen:
/ ©Anders Andersen/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Ein Bub wurde bei einem Unfall in Stams am Montagnachmittag verletzt.
Stams
22/06/2026
Fahrradunfall

10-Jähriger nach Unfall bewusstlos gefunden – Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag verunfallte in Stams in Tirol ein zehnjähriger Bub mit dem Fahrrad. Angehörige fanden das Kind bewusstlos auf der Straße. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 22. Juni kam es in Stams (Bezirk Imst, Tirol) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei informiert, wurde der Bub von Angehörigen bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Straße liegend aufgefunden. Doch was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde das Kind ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Bub trug keinen Helm. „Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Silz (+43 (0)59133/7107-100) zu wenden“, so die Polizei abschließend. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Abt-Fiderer-Straße.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: