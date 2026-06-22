10-Jähriger nach Unfall bewusstlos gefunden – Polizei sucht Zeugen

Am 22. Juni kam es in Stams (Bezirk Imst, Tirol) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei informiert, wurde der Bub von Angehörigen bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Straße liegend aufgefunden. Doch was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde das Kind ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Bub trug keinen Helm. „Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Silz (+43 (0)59133/7107-100) zu wenden“, so die Polizei abschließend. Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der Abt-Fiderer-Straße.