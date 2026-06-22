Wollten nach Kalb sehen: Mutter und Kind (4) von Rind attackiert

Eine Landwirtin wurde auf einer Weide in Telfs von einem Rind attackiert und verletzt. Vier Zeugen eilten sofort zur Hilfe und brachten die Frau aus dem Gefahrenbereich. Ihre vierjährige Tochter blieb unverletzt.

Am 22. Juni 2026 gegen 16:15 Uhr kam es auf einer eingezäunten Weide in Telfs zu einem Arbeitsunfall Eine 38‑jährige Landwirtin wollte gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter nach dem Wohlbefinden eines Kalbes sehen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Rind attackiert wurde.

Landwirtin ins Krankenhaus gebracht

Vier Zeugen, die den Vorfall aus der Ferne beobachtet hatten, eilten sofort zur Hilfe, verscheuchten die Tiere und brachten die Verletzte aus dem Gefahrenbereich. Die Tochter blieb unverletzt und konnte die Weide selbstständig verlassen. Die Landwirtin wurde vom Rettungsdienst sowie einem Notarzt erstversorgt und anschließend in den Schockraum der Klinik Innsbruck transportiert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.