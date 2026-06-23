Stau auf der Autobahn: Darfst du einfach die nächste Ausfahrt nehmen?

Stau, Stillstand und die nächste Ausfahrt in Sicht: Viele Autofahrer wollen dann einfach runter von der Autobahn. Doch in Österreich ist das nicht immer erlaubt.

Wer bei Stau von der Autobahn abfahren will, sollte auf regionale Fahrverbote achten. In Tirol gelten diese an bestimmten Tagen meist zwischen 7 und 19 Uhr.

Wer bei Stau von der Autobahn abfahren will, sollte auf regionale Fahrverbote achten. In Tirol gelten diese an bestimmten Tagen meist zwischen 7 und 19 Uhr.

Wer auf Österreichs Autobahnen im Stau steht, darf grundsätzlich an der nächsten Ausfahrt abfahren und eine andere Route wählen. Ein generelles Verbot gibt es nicht. Allerdings gibt es Ausnahmen, die vor allem Urlauber kennen sollten.

Zwischen 7 und 19 Uhr drohen Strafen

Besonders streng sind die Regeln in Tirol. Dort gelten an vielen Wochenenden und Feiertagen Fahrverbote für den Ausweichverkehr. Diese sind meist zwischen 7 und 19 Uhr in Kraft. Wer als Durchreisender bei Stau von der Autobahn abfährt, um über Nebenstraßen schneller ans Ziel zu kommen, riskiert eine Strafe. Ausgenommen sind Anrainer sowie Personen, die tatsächlich ein Ziel in der betroffenen Region haben. Die Fahrverbote sollen verhindern, dass Ortsgebiete und kleinere Straßen durch „Stauflüchtlinge“ überlastet werden.

Navi kann zur Falle werden

Der Grund für die Maßnahmen: Navigationssysteme leiten Autofahrer bei Stau oft automatisch über Nebenstraßen um. Dadurch kommt es in Gemeinden entlang der Hauptreiserouten zu zusätzlichem Verkehr, Lärm und Behinderungen. Wer also auf dem Weg in den Urlaub oder nach Hause ist, sollte Verkehrsschilder genau beachten und sich nicht blind auf das Navi verlassen.