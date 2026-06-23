„Tor ins Zillertal“ endlich wieder zweispurig befahrbar

Gute Nachrichten für Pendler und Urlauber im Zillertal: Der Brettfalltunnel ist seit heute wieder in beide Richtungen befahrbar. Die letzten größeren Verkehrseinschränkungen sind damit beendet.

Zillertal-Pendler und -Urlauber können aufatmen: Der Brettfalltunnel steht seit Dienstagnachmittag (23. Juni) wieder zweispurig für den Verkehr offen, wie das Land Tirol informiert. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten sind nun beide Fahrspuren wieder geöffnet. Im Tunnel gilt nun außerdem wieder Tempo 80. Die umfassende Erneuerung des Tunnels lief über mehrere Jahre. Ziel war es, die in die Jahre gekommene Infrastruktur technisch und sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand zu bringen.

Arbeiten früher als geplant abgeschlossen

Möglich wurde die frühere Freigabe, weil Montagearbeiten an den Seitenwänden schneller als erwartet abgeschlossen werden konnten. Die letzten Arbeiten der Generalsanierung laufen zwar noch, sie sollen jedoch ohne weitere Einschränkungen für den Verkehr durchgeführt werden. Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler zeigt sich erleichtert: „Endlich kann das wichtige Eingangstor ins Zillertal wieder uneingeschränkt genutzt werden. Das verringert Verkehrsverzögerungen und bringt vor allem eine Entlastung für die Anrainerinnen und Anrainer.“