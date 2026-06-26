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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Paragleiter.
Ein Paragleiter geriet im Bereich der Wanglspitze in den Tuxler Alpen in Schwierigkeiten.
Tux
26/06/2026
Verletzt

34-Jähriger stürzt trotz Rettungsgleitschirm in alpines Gelände

Trotz einem mitgeführten und geöffneten Rettungsschirms stürzt ein 34-Jähriger am heutigen Donnerstag im Zillertal (Tirol) in alpines Gelände. Er setzt selbstständig einen Notruf ab.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Am Donnerstag, den 26.06.2026, gegen 11.55 Uhr geriet ein 34-jähriger Slowake während eines Gleitschirmfluges im Bereich der Wanglspitze in den Tuxer Alpen aus bislang unbekannter Ursache in Schwierigkeiten. Der Mann war gegen 08.00 Uhr vom Startplatz Melchboden im Zillertal zu einem Streckenflug gestartet und hatte im Bereich Obernberg am Brenner gewendet.

Landet mit Rettungsschirm im alpinen Gelände

Auf dem Rückflug setzte er einen der beiden mitgeführten Rettungsschirme ein, der sich laut einem Zeugen vollständig öffnete. Dennoch landete der Gleitschirmpilot im Bereich der Bergstation der Wanglspitzbahn unkontrolliert im alpinen Gelände. Der 34-Jährige setzte selbstständig den Notruf ab. Nach der Bergung durch die Bergrettung Tux und den Notarzthubschrauber Heli 4 wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck geflogen.

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