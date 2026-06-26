Nach Auffahrunfall: 5 von 9 Beteiligten verletzt

Ein Auffahrunfall mit insgesamt neun Beteiligten ereignete sich am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Kufstein. Eine 35-Jährige krachte in eine Kolonne.

Am 26.06.2026, gegen 14.15 Uhr, lenkte ein 45-jähriger, in Tirol wohnhafter Deutscher ein Auto im Gemeindegebiet von Kufstein auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Ortsteil Zell. Im Fahrzeug befanden sich weiters die 40-jährige Ehegattin des Deutschen, sowie zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Verkehrsbedingt musste der 45-Jährige das Fahrzeug im Ortsgebiet anhalten.

35-Jährige fuhr auf die Kolonne auf

Dahinter lenkte ein 37-jähriger Deutscher (aus dem Landkreis München stammend) seinen Wagen in selbe Fahrtrichtung, wobei sich bei ihm drei weitere Personen befanden. Eine 35-jährige Österreicherin lenkte einen PKW ebenfalls in selbe Richtung, konnte diesen jedoch aus bislang unbekannten Gründen nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf die Kolonne auf, woraufhin es zur Kollision kam.

5 Personen verletzt

Insgesamt waren neun Personen am Unfall beteiligt, wobei fünf Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades zur Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst und Streifen der Polizeiinspektion Kufstein. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.