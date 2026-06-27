Gewitterwarnung in Tirol: „Unwetter mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen“

Für die kommenden drei Tage ist für Teile Tirols eine Gewitterwarnung ausgerufen. Wie das Land nun bekanntgibt, könnte es vor allem am Sonntag, 28. Juni 2026, heftiger werden. Alles dazu hier bei uns.

Die extreme Hitze bringt am Wochenende und zum Start in die neue Woche auch Gewitter mit sich. Vor allem am Montag wird in vielen Regionen Österreichs davor gewarnt, auch am heutigen Samstag, 27. Juni 2026, sind einige Regionen – insbesondere in Tirol und Vorarlberg – schon betroffen. Deutlich heftiger dürften die Gewitter dann aber am Sonntag, 28. Juni 2026, ab der Mittagszeit ausfallen, berichtet jetzt das Land.

Große Regenmengen in kurzer Zeit möglich

Für diese Zeit sei „insbesondere im Westen Tirols – im Tiroler Oberland sowie in angrenzenden Regionen (z. B. Lechtal) – mit Unwettern mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen zu rechnen“. Innerhalb kurzer Zeit könnten dann große Regenmengen vom Himmel kommen, so das Land Tirol bezugnehmend auf die GeoSphere Austria. In den restlichen Teilen Nord- und Osttirols sind ebenfalls „einzelne starke Gewitterereignisse möglich“.

„Durch die Gewitter kann es…“

Als mögliche Gefahren bei Gewittern bezeichnet Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Durch Seitenwinde, Aquaplaning und schlechte Sicht erhöhe sich im Straßenverkehr auch die Unfallgefahr. Außerdem: „Durch die Gewitter kann es zu lokalen Stromausfällen, Straßensperren oder auch Verspätungen und Ausfällen im öffentlichen Verkehr kommen“, so Rizzoli abschließend. Welche Temperaturen Österreich die Tage jetzt erwartet und wo Gewitter möglich sind, erfahrt ihr übrigens auch hier: Hitze und starke Gewitter: Was Österreicher am Wochenende erwartet.