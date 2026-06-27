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/ ©Fotomontage: Canva & 5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze und dahinter ein Rettungsauto in schwarz-weiß.
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagvormittag auf der Ötztalstraße ereignet.
Ötztal
27/06/2026
Tragödie

Ein Toter, mehrere Verletzte bei schwerem Motorradunfall im Ötztal

Bei einem schrecklichen Motorradunfall im Tiroler Ötztal ist eine Person verstorben, mehrere weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Der Unfall hat sich Samstagvormittag, am 27. Juni 2026, auf der Ötztalstraße zwischen Sautens und Oetz (Bezirk Imst, Tirol) ereignet. Wie der ORF berichtet, sollen gleich mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen sein, ein Motorradfahrer ist demnach noch an der Unfallstelle verstorben. Zum Teil schwer verletzt wurden noch drei weitere Personen, die allesamt ins Krankenhaus gebracht wurden. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist, die genaueren Umstände werden nun von der Polizei ermittelt. Vor Ort im Einsatz waren neben mehreren Rettungswägen auch die Feuerwehr, ein Kriseninterventionsteam und eben auch die Polizei.

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