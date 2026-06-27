Ein Toter, mehrere Verletzte bei schwerem Motorradunfall im Ötztal

Der Unfall hat sich Samstagvormittag, am 27. Juni 2026, auf der Ötztalstraße zwischen Sautens und Oetz (Bezirk Imst, Tirol) ereignet. Wie der ORF berichtet, sollen gleich mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen sein, ein Motorradfahrer ist demnach noch an der Unfallstelle verstorben. Zum Teil schwer verletzt wurden noch drei weitere Personen, die allesamt ins Krankenhaus gebracht wurden. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist, die genaueren Umstände werden nun von der Polizei ermittelt. Vor Ort im Einsatz waren neben mehreren Rettungswägen auch die Feuerwehr, ein Kriseninterventionsteam und eben auch die Polizei.