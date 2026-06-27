Überholmanöver endet für Frau tödlich – Wrackteile treffen weitere Biker

Wie berichtet kam es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang in Tirol. Nun gab die Polizei nähere Details bekannt.

Auf der Tiroler Ötztalstraße kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall mit einer Toten und zwei Verletzten.

Auf der Tiroler Ötztalstraße kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall mit einer Toten und zwei Verletzten.

Wie berichtet kam es am 27. Juni zu einem tragischen Unfall im Tiroler Ötztal. Nun gab die Polizei nähere Informationen zum Unfallhergang bekannt. Demnach waren eine 58-jährige Österreicherin und ihr 59-jähriger Ehemann am Vormittag mit ihren Motorrädern auf der B186 Ötztalstraße (Bezirk Imst, Tirol) unterwegs. Die Frau setzte zu einem Überholvorgang an, als es passierte. Wie die Polizei informiert, übersah sie ein entgegenkommendes Auto, das von einem 26-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Das Unglück war nicht mehr aufzuhalten: „In weiterer Folge kam es zu einer Frontalkollision zwischen dem Motorrad und dem PKW“, so die Polizei.

Motorradteil traf Deutschen

Der Unfall war heftig: Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl das Motorrad als auch das Auto massiv beschädigt. Die Österreicherin wurde durch die Luft geschleudert und blieb einige Meter von der Kollisionsstelle entfernt schwer verletzt liegen. Doch damit nicht genug. Durch den Aufprall wurden Trümmerteile des Motorrades in alle Richtungen geschleudert. Ein Motorradteil bzw. das Motorrad-Wrack traf den nachfolgenden Motorradlenker, einen 60-jährigen Deutschen, der dadurch stürzte. Auch der dahinterfahrende Motorradlenker, ein 55-jähriger Deutscher, kam wegen der Teile auf der Straße zu Sturz.

Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht

Nachkommende Autofahrer leisteten unverzüglich Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Doch leider vergebens: „Die Motorradlenkerin erlag jedoch noch vor Eintreffen von Polizei und Rettung ihren schweren Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle“, gibt die Polizei Tirol bekannt. Der Autofahrer sowie die beiden gestürzten Motorradlenker wurden verletzt und ins Krankenhaus Zams gebracht. Die Beifahrerin im PKW blieb unverletzt.

Ötztalstraße gesperrt

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die B186 Ötztalstraße war für die Dauer von rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Ötz, das Rote Kreuz sowie zwei Streifen der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 14:13 Uhr aktualisiert