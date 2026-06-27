Waldbrand im Bezirk Kufstein: Polizei sucht Zeugen

Ein Waldbrand im Bezirk Kufstein (Tirol) hält die Einsatzkräfte derzeit auf Trab. Die Löscharbeiten sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Unterdessen sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Brand konnte zwar eingedämmt werden, die Löscharbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen.

Der Brand konnte zwar eingedämmt werden, die Löscharbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen.

Am Samstag, den 27.06.2026, gegen 11.40 Uhr, kam es östlich des „Großen Pölven“ (Mittagskogel), auf einer Höhe von 1.572m, direkt oberhalb des in Richtung Gemeinde Söll (Bezirk Kufstein, Tirol) gerichteten Felsengeländes, aus vorerst unbekannter Ursache zu einem Waldbrand.

Etliche Einsatzkräfte vor Ort

Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Söll, sowie zahlreicher weiterer Feuerwehren des Bezirkes Kufstein haben zu diesem Zeitpunkt bereits die Löscharbeiten eingeleitet. Auch mehrere Hubschrauber wurden zum Einsatz herangezogen, ebenso wie die Löschung mittels „Bambi Bucket“. Auch die Bergrettung Wörgl war im Einsatz.

Brand eingedämmt, aber Löscharbeiten werden noch andauern

Gegen 16.00 Uhr konnte der Brand durch die FFW Söll soweit eingedämmt werden, dass keine Flammen mehr sichtbar waren. Da der Brand tief in das Erdreich reichte, werden die Löschungsarbeiten durch die im Einsatz stehenden Kräfte noch einige Stunden andauern.

Wer hat was gesehen?

Weil die Brandursache nach wie vor unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise von Augenzeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bitte umgehend bei Polizeiinspektion Söll unter der Telefonnummer 0591337218 melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 17:45 Uhr aktualisiert