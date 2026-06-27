Brand in Schwendau griff von Gebäude auf den Wald über

Großeinsatz in Schwendau (Zillteral, Tirol) nach einem Mühlenbrand am späten Vormittag. Das Feuer breitete sich so rasant aus, dass die Flammen sofort auf das Nachbargebäude übergriffen.

Der Besitzer des Nachbarhauses wollte den Brand noch mit einem Hochdruckreiniger löschen, scheiterte jedoch an einem plötzlichen Stromausfall.

Der Besitzer des Nachbarhauses wollte den Brand noch mit einem Hochdruckreiniger löschen, scheiterte jedoch an einem plötzlichen Stromausfall.

Am 27.06.2026, gegen 11.50 Uhr, kam es in Schwendau innerhalb der „Schaumühle“ zu einem Brandgeschehen. Die Flammen schlugen in weiterer Folge durch das Fenster in Richtung des Nachbarhauses.

Hausnachbar musste Löschversuch wegen Stromausfall abbrechen

Der sich zufällig vor Ort befindliche Besitzer des Nachbarhauses versuchte noch den Brand mittels Hochdruckreiniger zurückzuhalten. Es kam schließlich zum Stromausfall und der Mann musste seinen Löschversuch beenden. Zu dieser Zeit griffen die Flammen bereits auf sein Gebäude über.

Brand griff auf Waldstück über

Kurz darauf trafen mehrere Feuerwehren sowie Rettung und Polizei an der Einsatzörtlichkeit ein. Der Brand griff allerdings weiter auf das angrenzende Waldstück über. Die Feuerwehren versuchten durch einen massiven Löschangriff die Flammen zu löschen. Gegen 12.30 Uhr wurde der Polizeihelikopter hinzugezogen, welcher mit dem Löschangriff mittels „Bambi Bucket“ begann. Das Feuer konnte zusehends unter Kontrolle gebracht werden.

100 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen vor Ort

Gegen 15.50 Uhr konnte die Feuerwehr Brand aus melden. Im Einsatz standen mehrere Feuerwehren aus der Umgebung mit etwa 20 Fahrzeugen und cirka 100 Mann, der Rettungsdienst Gerlos, die Bergrettung Mayrhofen mit zwei Fahrzeugen und cirka 10 Mann sowie eine Polizeistreife.