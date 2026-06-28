41,3 Grad Körpertemperatur: Läufer kollabiert am Wilden Kaiser

Die extremen Temperaturen wurden beim „Kaiserkrone Trail“ am Wilden Kaiser mehreren Sportlern zum Verhängnis. Einer der Teilnehmer musste mit einer Körpertemperatur von über 41 Grad ins Krankenhaus geflogen werden.

Am 27. Juni fand in Scheffau (Bezirk Kufstein, Tirol) am Wilden Kaiser der „Kaiserkrone Trail“ statt. Dabei stand ein Wettbewerb mit fünf verschiedenen Geländeläufen in unterschiedlichen Kategorien, Schwierigkeiten und Distanzen am Programm. Die aktuelle Hitzewelle sorgte jedoch für Problemen, es kam zu mehreren Rettungseinsätzen.

Überhitzung bei Panorama-Lauf

„Im Laufe der Bewerbe kam es zu drei erforderlichen Bergungen durch die Bergrettung Scheffau“, schildert die Polizei. Um 10.42 Uhr kam es bei einem 27-jährigen Niederländer beim Panorama-Lauf zu einer Überhitzung, worauf er das Rennen abbrechen musste. Die Bergrettung Scheffau holte ihn von der Kaiser-Hochalm auf 1.420 Meter.

Wiederholtes Erbrechen

Nur wenige Minuten nach Eingang des ersten Notrufs meldete ein 39-jähriger Niederländer akute Schockzeichen durch wiederholtes Erbrechen. Er hatte zuvor den ULTRA-Trail abgebrochen, war zurück zur Steiner Hochalm 1260 m gegangen und dort schließlich von der Bergrettung Scheffau geborgen worden.

Österreicher hatte 41,3 Grad Körpertemperatur

Zu Mittag schließlich der nächste Überhitzungsfall. Diesmal traf es einen 35-jährigen Österreicher im Bereich des Abstiegs über der Rehbachklamm. Aufgrund der Hyperthermie erlitt der Sportler einen Kollaps und die Einsatzkräften maßen bei ihm eine Körperkerntemperatur von 41,3° C“, erklärt die Polizei die Schwere der Situation. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins BKH Kufstein geflogen, wo er im Schockraum behandelt wurde, bis sich sein Zustand stabilisierte.