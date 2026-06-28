68-Jähriger stürzt mit E-Bike über steiles, felsiges Gelände: Schwer verletzt

Sturz in steilem und felsigem Gelände in Weerberg (Bezirk Schwaz, Tirol): Ein E-Biker verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte rund 150 Meter ab. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.

Am 28. Juni 2026 fuhr ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger als Mitglied einer 7-köpfigen E-Mountainbikegruppe vom Weerberg kommend entlang der Mountainbikeroute Nr. 403 (schwer) in Richtung Geiseljoch bergwärts. Gegen 11.50 Uhr verlor der Mann auf einer Seehöhe von ca. 2.230 Metern im Bereich der Schiebestrecke aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein E-Mountainbike.

Kam über den Weg hinaus, stürzte 150 Meter ab

In weiterer Folge kam der Mann über den Weg hinaus und stürzte ca. 150 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gruppenmitglieder setzten den Notruf ab, stiegen unverzüglich zum Abgestürzten hinunter und leisteten Erste-Hilfe. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.