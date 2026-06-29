Nach Suchaktion in Tirol: Tote Frau im Uferbereich des Inns gefunden

Nach einer großen Suchaktion wurde eine ältere Frau am Sonntag am Innufer tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an.

Nach dem Verschwinden einer älteren Frau in Zams (Tirol) herrscht nun traurige Gewissheit. Die Österreicherin war seit den frühen Morgenstunden des Sonntags nicht mehr auffindbar gewesen. Zunächst hatten Angehörige und Freunde im privaten Kreis nach ihr gesucht. Da diese Bemühungen jedoch ohne Erfolg blieben, wurde schließlich die Polizei verständigt, die umgehend eine Suchaktion einleitete. Dabei kam auch ein Polizeidiensthund zum Einsatz.

Traurige Gewissheit

Im weiteren Verlauf der Suche wurden zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Zams und Schönwies zur Unterstützung angefordert. Am Nachmittag gegen 14:40 Uhr folgte dann die traurige Entdeckung: Die Vermisste konnte im Uferbereich des Inns, unweit der dortigen Kläranlage, nur noch leblos geborgen werden.

Polizei untersucht Tod

Wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch völlig unklar. „Die Umstände die zum Tod der Frau führten, konnten bis dato nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesurasche an“, erklärte die Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen.