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/ ©Montage: Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt jemanden, der sich die Hand ans Ohr hält sowie einen Böller, der gerade explodiert.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Biberwier/Tirol
29/06/2026
Polizeimeldung

Sechs Verletzte nach Böllerwurf bei Sonnwendfeuer in Tirol

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist es am 20. Juni im Gemeindegebiet von Biberwier zu einem folgenschweren Vorfall mit einem Böller gekommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Im Rahmen der traditionellen Sonnwendfeuer in der Tiroler Zugspitzarena saßen nach den entsprechenden Vorbereitungshandlungen mehrere Personen an einem großen Tisch auf einem Grillplatz zusammen. Gegen 15:30 Uhr entzündete ein 28-jähriger Mann direkt am Tisch einen Böller und warf diesen anschließend in die Luft. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa acht bis zehn Personen im unmittelbaren Nahbereich des Geschehens.

Personen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren verletzt

Durch die darauffolgende heftige Detonation erlitten nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen mindestens sechs Personen im Alter zwischen 17 und 44 Jahren Ohrenverletzungen unbestimmten Grades. Unter den Verletzten befindet sich auch der 28-jährige Verursacher selbst. Die betroffenen Personen begaben sich nach dem Vorfall selbstständig in ärztliche Behandlung. Die genauen Hintergründe und weiteren Details des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei.

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