Frau von hinten gepackt und bedrängt: Polizei fahndet nach Unbekanntem

In Wattens sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der in der Nacht auf Sonntag eine 52-jährige Frau bedrängt und festgehalten haben soll. Die Frau konnte sich losreißen und flüchten. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Polizeiinspektion Wattens bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizeiinspektion Wattens bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 1.45 Uhr und 2 Uhr kam es am 28. Juni in der Innsbrucker Straße in Wattens zu dem Vorfall. Eine 52-jährige Österreicherin wollte gerade einen Automaten bedienen, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann von hinten im Bereich des Oberkörpers umklammert wurde.

Frau setzte sich zur Wehr

Der Mann hielt die Frau laut Polizei gewaltsam fest und bedrängte sie zudem verbal. Der 52-Jährigen gelang es jedoch, sich zur Wehr zu setzen und sich aus dem Griff des Mannes zu befreien. Anschließend flüchtete sie vom Tatort. Der Unbekannte ging laut bisherigen Ermittlungen in Richtung Süden beziehungsweise Lange Gasse davon.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Wattens bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum gesuchten Mann machen kann, wird ersucht, sich unter der Telefonnummer 059133/7128 zu melden.

Personenbeschreibung Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß,

korpulent,

braun-schwarzer Vollbart,

längere Haare,

sprach Tiroler Dialekt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert