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auf dem bild von 5min.at sieht man einen baum auf einem autodach.
Durch das aufziehende Gewitter kam es zu heftigen Windböen.
Roppen
01/07/2026
Leicht verletzt

Vater mit Kindern im Auto unterwegs: Durch Windböe stürzte Baum aufs Dach

Ein umfallender Baum sorgte am Montag in Roppen (Bezirk Imst, Tirol) für einen leicht Verletzten und einen Totalschaden am Auto. Durch heftige Windböen im Zuge eines Gewitters fiel ein hoher Baumstamm auf ein Auto.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Ein 43-jähriger Deutscher lenkte am Montag, den 29.06.2026, gegen 18.30 Uhr, sein Auto von Roppen auf einer Gemeindestraße in Richtung Wald im Pitztal. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 13-Jähriger und eine 10-Jährige.

Gewitter: Hoher Baum durch starken Wind ausgerissen

Unmittelbar vor einer Linkskehre riss eine Windböe des aufziehenden Gewitters einen cirka 20-25 Meter hohen Baum um, dieser stürzte auf das Dach des herannahenden PKW des 43-Jährigen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt, der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die beiden Kinder blieben unverletzt. Der Baum musste von der Feuerwehr Roppen von der Unfallstelle entfernt werden.

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