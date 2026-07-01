Vater mit Kindern im Auto unterwegs: Durch Windböe stürzte Baum aufs Dach

Ein umfallender Baum sorgte am Montag in Roppen (Bezirk Imst, Tirol) für einen leicht Verletzten und einen Totalschaden am Auto. Durch heftige Windböen im Zuge eines Gewitters fiel ein hoher Baumstamm auf ein Auto.

Ein 43-jähriger Deutscher lenkte am Montag, den 29.06.2026, gegen 18.30 Uhr, sein Auto von Roppen auf einer Gemeindestraße in Richtung Wald im Pitztal. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 13-Jähriger und eine 10-Jährige.

Gewitter: Hoher Baum durch starken Wind ausgerissen

Unmittelbar vor einer Linkskehre riss eine Windböe des aufziehenden Gewitters einen cirka 20-25 Meter hohen Baum um, dieser stürzte auf das Dach des herannahenden PKW des 43-Jährigen. Das Fahrzeug wurde total beschädigt, der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die beiden Kinder blieben unverletzt. Der Baum musste von der Feuerwehr Roppen von der Unfallstelle entfernt werden.