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/ ©pexels.com / Pexels LATAM
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Bub auf einem Fahrrad.
Ein Elfjähriger kollidierte beim Queren einer Gemeindestraße in Tirol mit einem Auto.
St. Ulrich am Pillersee
03/07/2026
Verkehrsunfall

Elfjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Im Bezirk Kitzbühel in Tirol wurde am Donnerstagnachmittag ein elfjähriger Fahrradfahrer von einem Auto erfasst. Der Bursche erlitt eine schwere Unterarmverletzung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Der Elfjährige querte mit seinem Fahrrad von einem Wanderweg kommend die Gemeindestraße „Weißleiten“ in St. Ulrich am Pillersee. „Doch als der Bub die Fahrbahn befuhr, kam es zur Kollision mit einem 46-jährigen Autofahrer“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Fieberbrunn. „Dabei erlitt er eine schwere Unterarmverletzung.“

Kind nach Unfall im Krankenhau

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der kleine Tscheche von der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht. „Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel“, so die Exekutive abschließend.

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