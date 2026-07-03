Elfjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Im Bezirk Kitzbühel in Tirol wurde am Donnerstagnachmittag ein elfjähriger Fahrradfahrer von einem Auto erfasst. Der Bursche erlitt eine schwere Unterarmverletzung.

Ein Elfjähriger kollidierte beim Queren einer Gemeindestraße in Tirol mit einem Auto.

Ein Elfjähriger kollidierte beim Queren einer Gemeindestraße in Tirol mit einem Auto.

Der Elfjährige querte mit seinem Fahrrad von einem Wanderweg kommend die Gemeindestraße „Weißleiten“ in St. Ulrich am Pillersee. „Doch als der Bub die Fahrbahn befuhr, kam es zur Kollision mit einem 46-jährigen Autofahrer“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Fieberbrunn. „Dabei erlitt er eine schwere Unterarmverletzung.“

Kind nach Unfall im Krankenhau

Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der kleine Tscheche von der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht. „Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel“, so die Exekutive abschließend.