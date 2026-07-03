Starkstrom: 2 Männer sollen 1.100 Meter Kupferkabel gestohlen haben

Zwei Männer im Alter von 29 und 37 Jahren werden dringend verdächtigt, Kupferkabel im Wert von einem fünfstelligen Eurobereich gestohlen zu haben.

Im Zuge von umfangreichen Ermittlungen konnten durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Innsbruck zwei Österreicher, 29 und 37 Jahre alt, als Tatverdächtige in Zusammenhang mit Kupferkabeldiebstählen ausgeforscht und festgenommen werden. Die Männer stehen im Verdacht im Zeitraum von 31. Mai 2026 bis 26. Juni 2026 von Baustellen im Stadtgebiet von Innsbruck mehr als 1.100 Meter Kupferkabel gestohlen zu haben.

Insgesamt 11 Kupferkabeldiebstähle, Schaden im fünfstelligen Bereich

Überwiegend wurden dabei Starkstromkabel sowie teilweise auch Kupferrohre gestohlen. Bislang konnten den Verdächtigen elf Kupferkabeldiebstähle mit einer Gesamtschadenssumme im unteren fünfstelligen Eurobereich nachgewiesen werden. Ermittlungen zu allfälligen weiteren Tatorten sind laufend. Die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.