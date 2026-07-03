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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sind ein beschädigtes auto und ein pannendreieck zu sehen.
Der 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Reutte
03/07/2026
Führerschein weg

Probeführerschein und alkoholisiert: 20-Jährige kracht mit entgegenkommendem Auto zusammen

Mit einer starken Alkoholisierung ist am gestrigen Donnerstag in Reutte (Tirol) eine 20-Jährige Probeführerscheinbesitzerin mit einem anderen Auto kollidiert. Die Lenker beider Fahrzeuge werden dabei verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Am gestrigen 2. Juli 2026 gegen 23.50 Uhr fuhr eine 20-jährige Österreicherin mit ihrem Auto auf der Mühler Straße in Reutte aus Richtung Mühl kommend in den Kreisverkehr der L69 ein und verließ diesen in Richtung Reutte Zentrum. Nachdem sie den Kreisverkehr verlassen hatte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das von einem ebenfalls 20-jährigen Mann gelenkt wurde.

Beide Fahrzeuglenker verletzt, starke Alkoholisierung festgestellt

Beide Beteiligten wurden von der Rettung erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der 20-jährigen Probeführerscheinbesitzerin wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

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