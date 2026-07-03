Mordrätsel in Innsbruck: Polizei sucht nach Augenzeugen

Nach wie vor gibt es keine Hinweise von Augenzeugen bezüglich des Mordfalls vom 25. Juni in Innsbruck, bei dem ein Mann durch schwere Stichverletzungen verstarb. Die Polizei bittet dringlichst um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie bereits berichtet, kam es am 25. Juni 2026 gegen 16.00 Uhr bis 16.15 Uhr im Bereich Speckbacherstraße / Franz-Fischer-Straße in Innsbruck-Wilten zu einem Mord. Dabei erlitt ein Mann mehrere Stichverletzungen, wurde lebensgefährlich verletzt und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus Innsbruck.

Bislang haben sich noch keine Zeugen gemeldet

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol dauern weiterhin an. Bislang haben sich jedoch keine Zeuginnen oder Zeugen gemeldet, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im unmittelbaren Tatortbereich geben konnten. Das Landeskriminalamt Tirol richtet daher erneut einen dringenden Zeugenaufruf an die Bevölkerung.

Verdächtige Fahrzeuge, Schreie oder andere ungewöhnliche Wahrnehmungen

Gesucht werden insbesondere Personen, die sich am 25. Juni 2026 zwischen cirka 16.00 Uhr und 16.15 Uhr im Bereich Speckbacherstraße / Franz-Fischer-Straße aufgehalten haben und verdächtige Personen, auffällige Fahrzeuge, Schreie, eine Auseinandersetzung oder sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht haben. Auch vermeintlich unbedeutende Beobachtungen können für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein. Hinweise werden vom Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer +43 (0)59133 / 70-3333 jederzeit entgegengenommen.