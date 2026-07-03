Tiroler Landtag: Jakob Wolf mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt

Im Tiroler Landtag wurden heute die politischen Weichen neu gestellt. Jakob Wolf (VP Tirol) wurde am Vormittag mit einer deutlichen Mehrheit von 32 der 36 gültigen Stimmen zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. Der erfahrene Abgeordnete und bisherige ÖVP-Klubobmann folgt auf Sonja Ledl-Rossmann, die ihr Mandat zurückgelegt hat. Seine Stellvertreter bleiben weiterhin Dominik Mainusch (VP Tirol) und Elisabeth Blanik (SPÖ).

Appell an die Fraktionen: „Miteinander ist Tiroler Tugend“

Direkt nach seiner Wahl übernahm Wolf die Leitung der laufenden Landtagssitzung. Angesichts der verbleibenden 15 Monate bis zur nächsten Landtagswahl richtete der neue Präsident in seiner Antrittsrede einen eindringlichen Appell an alle Fraktionen, keinen verfrühten Dauerwahlkampf zu führen. Wie der Landtag in einer aktuellen Aussendung zitiert, setzt Wolf voll auf Kooperation: „Dieses Miteinander ist eine alte Tiroler Tugend und war und ist neben dem Fleiß der Menschen Grundlage für den Erfolg unseres Landes. Daher wird es auch meine Aufgabe als Landtagspräsident sein, immer wieder zu diesem Miteinander im Landtag aufzurufen und daran zu erinnern, wenn es notwendig ist.“ Als Präsident leitet Wolf ab sofort nicht nur die Debatten im Hohen Haus und sorgt für die Einhaltung der Geschäftsordnung, sondern vertritt das Landesparlament auch nach außen und führt den Vorsitz im Obleuterat sowie in wichtigen Ausschüssen.

©Tiroler Landtag/Oswald Jakob Wolf bringt über 22 Jahre Erfahrung mit.

Über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Landesparlament

Mit dem gebürtigen Ötztaler übernimmt ein echter politischer Routinier den Vorsitz. Der 59-jährige promovierte Jurist ist bereits seit 1998 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Umhausen. Im Jahr 2003 zog er erstmals in den Tiroler Landtag ein, wo er seit 2013 auch als Klubobmann seiner Fraktion tätig war. Wolf gilt damit als einer der erfahrensten Mandatare im Land. Durch das Ausscheiden von Sonja Ledl-Rossmann gibt es auch ein neues Gesicht im Tiroler Landtag: Für sie rückt der studierte Energiewirt Florian Klotz aus Holzgau (Bezirk Reutte) als Abgeordneter nach.