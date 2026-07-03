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Ein Bild auf 5min.at zeigt Schokolade.
Die Schokolade hatte einen Wert von über 100.000 Euro.
Kufstein
03/07/2026
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Süße Beute: Subunternehmen verschwindet mit Schokolade

Eine Transportfirma beauftragte ein Subunternehmen, um Schokolade von den Niederlanden nach Frankreich zu bringen. Doch die süße Fracht kam nie an.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Wie die Polizei in einer aktuellen Aussendung mitteilt, nahm der Fall bereits am 25. Juni 2026 seinen Lauf. Eine Transportfirma aus dem Bezirk Kufstein (Tirok) hatte ein Subunternehmen damit beauftragt, eine Lieferung Schokolade von den Niederlanden nach Frankreich zu transportieren. Dort kam der Lkw allerdings nie an. Die Ware hätte plangemäß am 26. Juni 2026 am Zielort eintreffen sollen. Als die Fracht ausblieb und das beauftragte Transportunternehmen plötzlich nicht mehr erreichbar war, schöpfte die Tiroler Firma Verdacht.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Am gestrigen Donnerstag, dem 2. Juli 2026, wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Der finanzielle Verlust für die geschädigte Firma ist bitter. Wie die Polizei in ihrer Aussendung bekannt gab, entstand durch den Diebstahl der süßen Fracht ein Schaden im unteren sechsstelligen Eurobereich.

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