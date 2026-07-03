Tiroler Unternehmen hilft Opfern von Gewalt

Jede dritte Frau in Österreich erfährt ab dem 15. Lebensjahr Gewalt. Um Betroffenen den Weg in ein neues Leben zu erleichtern, startet eine Tiroler Umzugsfirma nun eine komplett kostenlose Hilfsaktion mit dem Frauenhaus.

Jede dritte Frau in Österreich hat ab ihrem 15. Lebensjahr bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren müssen. Um diese Zahlen nicht einfach so stehenzulassen und betroffenen Frauen den oft gefährlichen und schweren Schritt in ein neues, sicheres Leben zu erleichtern, hat das Tiroler Unternehmen „Keinschreck“ eine besondere Initiative mit dem Frauenhaus Innsbruck ins Leben gerufen.

Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus Innsbruck

In einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok verkündete die Firma eine Kooperation mit dem Frauenhaus Innsbruck. Das Ziel der Aktion ist es, Frauen, die vor Gewalt flüchten und einen Neuanfang wagen wollen, die finanzielle und organisatorische Last eines Umzugs komplett abzunehmen. „Betroffene Frauen, die umziehen wollen, können sich jederzeit beim Frauenhaus melden. Anschließend wird es an uns weitergeleitet und wir kümmern uns komplett kostenlos um den Umzug.“

Aufruf zum Teilen: „Hilfe anzunehmen ist keine Schwäche“

Das Team von „Keinschreck“ richtet sich mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit, um möglichst viele Menschen zu erreichen und das Tabu rund um das Thema häusliche Gewalt zu brechen. Niemand müsse sich dafür schämen, in einer solchen Notsituation Unterstützung anzunehmen, so die Initiatoren.