Nach Beinahe-Kollision mit Streifenwagen: Moped-Lenker baute Unfall

Ein Mopedlenker (15) fuhr in der Nacht auf Samstag geradewegs auf einen Streifenwagen der Polizei zu. In letzter Minute wich er aus und krachte in eine Informationstafel und mehrere Topfpflanzen.

Nach dem Beinahe-Zusammenstoß mit der Polizei stürzten zwei Jugendliche in Matrei am Brenner mit einem Moped.

Nach dem Beinahe-Zusammenstoß mit der Polizei stürzten zwei Jugendliche in Matrei am Brenner mit einem Moped.

Bizarre Szenen spielten sich kurz vor Mitternacht in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land / Tirol) ab. Ein Moped – welches mit zwei Personen besetzt war – fuhr dort geradewegs auf einen Streifenwagen der Polizei zu. Als der 15-jährige Lenker auswich, geriet er auf den Gehsteig. „Dort kollidierte er mit einer Informationstafel und mehreren Topfpflanzen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Steinach-Wipptal.

Moped nicht für den Straßenverkehr zugelassen

„Beide Personen kamen zu Sturz und blieben verletzt am Boden liegen“, heißt es vonseiten der Exekutive weiters. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch die Rettung sowie einer Notärztin ins LKH Innsbruck eingeliefert. Indes stellten die Beamten fest dass das Moped nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. „Zudem wies es mehrere Mängel auf“, erklären sie abschließend.