Samstags-Bergtour endet für 30-Jährige im Krankenhaus

Bei einer Bergtour in Tirol wurde eine 30-jährige Österreicherin am Fuß schwer verletzt. Sie musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 39-jähriger Österreicher und eine 30-jährige Österreicherin haben den wettertechnisch sehr schönen Samstag, 4. Juli 2026, in Tirol für eine hochalpine Bergtour im Bereich der Stubaier Alpen (Ridnaungruppe) genutzt. Dabei starteten sie bei der Amberger Hütte und wollten über den Ostgrat auf den Gipfel der Wilden Leck aufsteigen.

Granitplatte löste sich plötzlich

Nachdem die beiden den Sulztalferner passiert hatten, wollten sie ein mäßig steiles Blockgelände in Richtung Ostgrat durchsteigen. Der 39-Jährige ging dazu voraus, im Zuge des Aufstiegs löste sich oberhalb der 30-Jährigen allerdings eine große Granitplatte, der rechte Fuß der Frau wurde eingeklemmt. Wie die Polizei berichtet, konnte der 39-Jährige die jüngere Frau durch geringfügiges Anheben der Platte zumindest befreien und daraufhin den Notruf absetzen.

30-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Die 30-Jährige wurde bei dem Vorfall jedenfalls schwerer verletzt und musste schließlich vom Rettungshubschrauber mittels Taubergung gerettet werden. Daraufhin wurde sie ins Krankenhaus nach Zams geflogen, so die Polizei abschließend.