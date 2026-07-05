Auto kracht in 8-Jähriger, dieser fährt einfach weiter

In Innsbruck ist ein etwa achtjähriger Bub mit seinem Fahrrad gegen ein Auto geprallt. Obwohl der Lenker sofort anhielt, fuhr das Kind noch vor Eintreffen der Polizei weiter. Nun werden Zeugen gesucht.

Am Samstagnachmittag, 4. Juli, kam es am Südtiroler Platz in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem etwa achtjährigen Radfahrer. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Spanien hielt an der Kreuzung zur Salurnerstraße zunächst an einem Schutzweg, um mehrere Fußgänger passieren zu lassen. Als er seine Fahrt anschließend in Schrittgeschwindigkeit fortsetzte, fuhr der Bub mit seinem Fahrrad vom Gehsteig in die Salurnerstraße ein und prallte gegen die Front des Wagens. Dabei kam das Kind zu Sturz.

Zeugen werden gesucht

Der Autofahrer hielt sofort an und wollte Hilfe leisten. Als er sein Fahrzeug abgestellt hatte und zur Unfallstelle zurückkehrte, war der Bub jedoch bereits weitergefahren. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Verkehrsinspektion Wilten ersucht nun Zeugen des Vorfalls sowie insbesondere den betroffenen Buben beziehungsweise dessen Erziehungsberechtigte, sich unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden.