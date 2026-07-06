Über Nacht: Tiroler ist nach Lotto-Ziehung 65.000 Euro reicher

Das siebente Mal in diesem Jahr wird es am Mittwoch, 8. Juli 2026, um einen Vierfachjackpot bei „Lotto 6 aus 45“ gehen. Denn: Auch am Sonntag, 5. Juli 2026, hatte niemand in Österreich die sechs Richtigen am Tippschein. Bei den bisherigen sechs Vierfachjackpots hat nur einer zum Millionenregen geführt, die übrigen fünf wurden jeweils zu Fünffachjackpots, weiß man bei den Österreichischen Lotterien nun.

Lotto-Ziehung: Tiroler und Steirer mit Fünfer mit Zusatzzahl

Immerhin zwei Österreicher durften sich am Sonntag über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Für beide heißt das, dass sie mehr als 65.000 Euro gewinnen. Das Geld geht einmal in die Steiermark und einmal nach Tirol, beide Gewinne wurden per Normalschein erzielt. Und damit sind die beiden auch jene Spielteilnehmer mit den höchsten Gewinnen bei der Sonntags-Ziehung. Sowohl bei LottoPlus als auch beim Joker blieb ein Gewinn im ersten Rang aus. Beim Joker geht es in der kommenden Ziehung damit um einen Jackpot und etwa 400.000 Euro. Die Zahlen der Sonntagsziehung findet ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 5. Juli 2026, gezogen: Lotto : 13, 17, 21, 32, 33, 39; Zusatzzahl: 42

: 13, 17, 21, 32, 33, 39; Zusatzzahl: 42 LottoPlus : 1, 2, 11, 23, 24, 30

: 1, 2, 11, 23, 24, 30 Joker: 9, 3, 7, 3, 4, 2

LottoPlus-Änderung ab Mittwochs-Ziehung

Mit kommenden Mittwoch wird sich bei LottoPlus dann auch gehörig was ändern. Einerseits wird das Mitspielen um 30 Cent teurer und kostet ab dann 80 Cent. Dafür nimmt man mit den selben Zahlen an zwei Ziehungen am gleichen Ziehungstag teil, wie die Österreichischen Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten bestätigten. Nur bei einer der beiden Ziehungen kann man übrigens nicht teilnehmen. Alles dazu auch hier: Lotto-Änderung ab 8. Juli: Was das für Österreicher jetzt bedeutet. Bei jeder der beiden Ziehungen geht es am Mittwoch dann im ersten Gewinnrang übrigens um je rund 100.000 Euro.