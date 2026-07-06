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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber.
Der Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.
Pitztal
06/07/2026
Acht Meter tief

Arbeitsunfall im Pitztal: 37-Jähriger stürzt von Kran auf Betonboden

Sonntagnachmittag, am 5. Juli 2026 gegen 15.45 Uhr, ist ein 37-jähriger Tiroler in einem landwirtschaftlichen Gebäude aus dem Führerhaus eines Krans acht Meter in die Tiefe gestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich Sonntagnachmittag, am 5. Juli 2026, im Pitztal im Zuge von Heuarbeiten, wie die Polizei nun berichtet. Warum der 37-jährige Österreicher aus dem Führerhaus des Krans gestürzt ist, ist aktuell noch unklar. Er ist in weiterer Folge jedenfalls acht Meter in die Tiefe gestürzt und auf den darunter befindlichen Betonboden gekracht. Bei dem Arbeitsunfall hat sich der 37-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden, so die Beamten in einer Aussendung abschließend.

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