Arbeitsunfall im Pitztal: 37-Jähriger stürzt von Kran auf Betonboden

Der Vorfall ereignete sich Sonntagnachmittag, am 5. Juli 2026, im Pitztal im Zuge von Heuarbeiten, wie die Polizei nun berichtet. Warum der 37-jährige Österreicher aus dem Führerhaus des Krans gestürzt ist, ist aktuell noch unklar. Er ist in weiterer Folge jedenfalls acht Meter in die Tiefe gestürzt und auf den darunter befindlichen Betonboden gekracht. Bei dem Arbeitsunfall hat sich der 37-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden, so die Beamten in einer Aussendung abschließend.