Einfamilienhaus brannte in Tirol komplett ab – Familie rettet sich aus Flammeninferno

Am Vögelsberg (Gemeinde Wattens, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) hat in der Nacht auf Mittwoch, 8. Juli 2026, ein Einfamilienhaus gebrannt. Eine Familie konnte sich selbst retten.

In 1.200 Metern Seehöhe brannte in der Nacht auf Mittwoch ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Wattens lichterloh. Neben dem Haus brannten auch zwei Autos, für die Feuerwehr war die größte Herausforderung die Versorgung mit Löschwasser. Die Saugstellen lagen eineinhalb bzw. zwei Kilometer weit entfernt, das Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Gebäude und den direkt angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Um letzteren zu kontrollieren, war auch eine Drohne im Einsatz.

Ein Floriani im Krankenhaus

Das Wohnhaus selbst wurde vollständig zerstört, auch die Autos brannten komplett aus. Noch unklar ist, weshalb der Brand ausgebrochen ist. Ein Floriani mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurden die beiden Kleinkinder im Alter von ein und zwei Jahren und die 39-jährige Mutter. Die beiden Eltern konnten mit ihren Kindern das Gebäude durch den Kellerausgang verlassen. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt 129 Einsatzkräften vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 10:04 Uhr aktualisiert