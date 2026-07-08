83-Jährige in Badesee treibend gefunden – für sie kommt jede Hilfe zu spät

Die im Wasser treibende, 83-Jährige wurde von einer Passantin gegen 18 Uhr im Badesee in Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein, Tirol) gefunden. Nachdem sie die Frau aus dem See gezogen hatte, rief sie die Rettung, wie die Kronen Zeitung berichtet. Schnell waren auch die Rettungskräfte am Einsatzort, für die 83-Jährige war es jedoch schon zu spät. Sie ist noch an Ort und Stelle verstorben. Als Todesursache wird ein medizinischer Notfall vermutet, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Obduktion soll die Todesursache nun endgültig klären.