13 tote Schafe in Osttirol: Wolf zum Abschuss freigegeben

Zumindest 13 tote Schafe dürften auf das Konto eines Schadwolfes im Bezirk Lienz gehen. Darum wurde am Donnerstag vonseiten der Tiroler Landesregierung eine Abschussverordnung erlassen.

Traurige Bilanz nach zwei Rissbegutachtungen in Obertilliach im Osttiroler Bezirk Lienz: Der zuständige Amtstierarzt bestätigte im hiesigen Almgebiet den Fund von insgesamt 13 verendeten Schafen. Überdies werden nach den Vorfällen vom 20. und 24. Juni 2026 noch mehr als 50 Tiere vermisst. „Aufgrund des Rissbildes bestand der Verdacht auf die Beteiligung eines Wolfes als Verursacher“, heißt es vonseiten des Landes. Dies wurde nun durch eine DNA-Analyse bestätigt.

Schadwolf zum Abschuss freigegeben

Am Donnerstag wurde daher eine Abschussverordnung für den Schadwolf im Bezirk Lienz erlassen. Diese gilt bis zum Ablauf des 2. September 2026. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits informiert. Das Land Tirol appelliert zudem an die Bevölkerung Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Online-Sichtungsformular des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden.