Alpinunfall in Osttirol: Deutscher stürzt auf Seespitze ab

Zu einem Alpinunfall kam es am Donnerstag auf der Seespitze im Bezirk Lienz. Ein 66-jähriger Deutscher stürzte er mehrere Meter tief ab. Die Besatzung des Notarzthubschraubers rückte zum Einsatz aus.

Der Mann erklomm am Donnerstag allein den Gipfel der Seespitze in Osttirol. Beim Abstieg kam er dann jedoch vom markierten Steig ab. „Bei dem Versuch wieder hinaufzuklettern, stürzte er mehrere Meter tief in felsiges Gelände“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Sillian. Ein weiterer Aufstiegs-Anlauf endete schließlich mit einer Schulterverletzung, woraufhin der Deutsche nicht mehr weiterkam. „Der Verletzte wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers erstversorgt, mittels Tau geborgen und in das BKH Lienz geflogen“, erklären die Polizisten abschließend.