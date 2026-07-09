Neunjähriges Kind bei Radausflug schwer gestürzt

Gemeinsam mit seiner Mutter unternahm das Kind aus Großbritannien am Donnerstag einen Radausflug auf den Schlossberg in Lienz. Jedoch wurde dem Neunjährigen die Abfahrt zum Verhängis. „Es kam bereits am Beginn des Trails zu Sturz“, heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen des Unfalls kamen dem Kind zu Hilfe. Es wurde in der Folge mit Verdacht auf eine schwere Oberschenkel- und Hüftverletzung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.