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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann der Mountainbike fährt.
Ein neunjähriges Kind stürzte am Donnerstag auf einem „Family Flow Trail“ in Lienz.
Lienz
09/07/2026
Am Donnerstag

Neunjähriges Kind bei Radausflug schwer gestürzt

Ein Radausflug auf den Schlossberg in Lienz (Osttirol) endete für ein neunjähriges Kind am Donnerstagnachmittag im Bezirkskrankenhaus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Gemeinsam mit seiner Mutter unternahm das Kind aus Großbritannien am Donnerstag einen Radausflug auf den Schlossberg in Lienz. Jedoch wurde dem Neunjährigen die Abfahrt zum Verhängis. „Es kam bereits am Beginn des Trails zu Sturz“, heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen des Unfalls kamen dem Kind zu Hilfe. Es wurde in der Folge mit Verdacht auf eine schwere Oberschenkel- und Hüftverletzung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

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