Diskussion um mögliche ÖGK-Schließungen in Tirol

Mögliche Schließungen mehrerer Servicestellen der Österreichischen Gesundheitskasse sorgen in Tirol für Diskussionen. Nach Angaben der Arbeiterkammer könnten mehrere regionale Servicestellen vor dem Aus stehen.

Rund um mögliche Einsparungen bei der Österreichischen Gesundheitskasse ist in Tirol eine Debatte entbrannt. Nach Angaben der Tiroler Arbeiterkammer könnten mehrere regionale Servicestellen geschlossen werden. Betroffen wären den Informationen zufolge die Standorte Imst, Telfs, Zell am Ziller und Kufstein. Die Arbeiterkammer warnt vor den Folgen für die wohnortnahe Betreuung und sieht vor allem den ländlichen Raum benachteiligt. Aus ihrer Sicht würden die geplanten Maßnahmen den Zugang zu persönlichen Beratungsangeboten erschweren.

ÖGK spricht von „internen Arbeitspapier“

Die ÖGK verweist laut ORF darauf, dass es sich bei den bekannt gewordenen Plänen lediglich um ein internes Arbeitspapier handle. Ein Beschluss sei noch nicht gefasst worden. Zudem betont die Gesundheitskasse, dass Überlegungen zur Weiterentwicklung des Kundenservice nicht zwangsläufig mit der Schließung von Standorten verbunden seien.

FPÖ-Steiner: „ÖGK-Schließungen sind ein Anschlag auf die Bürger!“

Nach durchgesickerten Plänen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), bundesweit über 60 regionale Servicestellen zu schließen, übte unter anderem FPÖ-NAbg. Christoph Steiner scharfe Kritik. Für die FPÖ sei diese Entwicklung „ein alarmierendes Zeichen für das völlige Versagen der Kassenstruktur“. „Wenn die Kassenfürsten in Wien beschließen, den ländlichen Raum auszuhungern, dann ist das ein beispielloser Skandal. Das betrifft auch meine Heimatgemeinde Zell am Ziller ganz direkt. Die Menschen vor Ort, die jahrzehntelang brav ihre Beiträge eingezahlt haben, stehen plötzlich vor verschlossenen Türen. Wir Freiheitliche sagen ganz klar: Sparen am System und beim aufgeblähten Verwaltungsapparat ist dringend notwendig, aber dieser einseitige Kahlschlag ist kein Sparen am System, sondern ein Sparen auf dem Rücken der Betroffenen in den Regionen“, so Steiner.







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 20:57 Uhr aktualisiert