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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt eine Frau, die sich die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Sie wirkt verzweifelt. Dahinter sind Geldscheine zu sehen.
Eine 50-jährige Tirolerin wurde Opfer von Betrügern.
Brixental
10/07/2026
Geld fürs Liken

„Accountsperre“ drohte: Tirolerin überweist Geld, sieht davon keinen Cent wieder

Im Zeitraum vom 2. bis 9. Juli 2026 wurde eine 50-jährige Tirolerin aus dem Brixental Opfer eines schweren Internetbetrugs. Der Gesamtschaden, den sie erlitt? Ein niedriger fünfstelliger Eurobetrag.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)
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Auf einer Social-Media-Plattform ist die 50-Jährige zuvor auf ein Inserat für Heimarbeit gestoßen. Nach kurzem Chat erhielt sie einen Link von einer unbekannten Person mit Anweisungen, wie sie ein Nutzerkonto erstellen könnte. Für das Liken von Artikeln wurden ihr daraufhin höhere Gewinne versprochen, als sie finanziell eingesetzt hatte – sie musste nämlich erst dafür bezahlen, dass sie das machen konnte. Die Frau hat sich also täuschen lassen, so die Polizei.

Accountsperre wegen „Fehler“ angedroht

Die Aufgabenstellungen wurden innerhalb einer vermeintlichen Gruppe verschickt, Bezahlungsstrategien sollten dabei gemeinsam erarbeitet werden. Doch dann geschah ein „Fehler“, der Tirolerin wurde eine angebliche Accountsperre angedroht, wenn sie nicht Geld überweisen würde. Also tat sie das und überwies einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag auf ein ausländisches Konto. Geld, das sie so nie wieder sehen sollte. Sie ging danach zur Polizei, der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag.

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