Rennradfahrerin (51) bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Oberlienz (Osttirol) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autolenker und einer 51-jährigen Rennradfahrerin. Letztere wurde dabei schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Freitag, nach links in eine Gemeindestraße einzubiegen. Aufgrund einer Mauer war seine Sicht jedoch stark eingeschränkt. Der Mann tastete sich mit seinem Fahrzeug langsam vorwärts, bemerkte dabei aber eine 51-jährige Rennradfahrerin zu spät. „Infolgedessen blieb die Frau mit ihrem rechten Pedal beim Auto hängen und kam zu Sturz“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde per Rettungswagen ins Spital nach Lienz transportiert.