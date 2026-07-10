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/ ©pexels.com: Gato Joseph
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Rennrad mit einem Fahrer.
Ein Verkehrsunfall forderte am Freitag die Einsatzkräfte in Oberlienz.
Oberlienz
10/07/2026
Kollision

Rennradfahrerin (51) bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Oberlienz (Osttirol) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autolenker und einer 51-jährigen Rennradfahrerin. Letztere wurde dabei schwer verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Ein 29-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Freitag, nach links in eine Gemeindestraße einzubiegen. Aufgrund einer Mauer war seine Sicht jedoch stark eingeschränkt. Der Mann tastete sich mit seinem Fahrzeug langsam vorwärts, bemerkte dabei aber eine 51-jährige Rennradfahrerin zu spät. „Infolgedessen blieb die Frau mit ihrem rechten Pedal beim Auto hängen und kam zu Sturz“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Die Frau erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde per Rettungswagen ins Spital nach Lienz transportiert.

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