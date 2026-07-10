13-jährige Fußgängerin durch Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer verletzt

In Imst (Tirol) wurde am gestrigen Donnerstag ein 13-jähriges Mädchen von einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer erwischt und unbestimmten Grades verletzt. Der Unfall ereignete sich beim Versuch, die Straße zu überqueren.

Am heutigen 10. Juli 2026 gegen 09.00 Uhr kam es in der Franz-Yaver-Renn-Straße in Imst zu einem Zusammenstoß zwischen einem 14-jährigen E-Scooterfahrer und einer 13-jährigen Fußgängerin. Die 13-Jährige überquerte plötzlich die Fahrbahn, worauf der 14-Jährige nicht mehr anhalten konnte und es zum Zusammenstoß kam.

Verletzungen im Gesicht und an den Armen

Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Gesichtsbereich sowie an beiden Armen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Der 14-Jährige war nicht mehr vor Ort, konnte jedoch an der Wohnadresse angetroffen werden. Er klagte über Schmerzen im Bereich des Nackens und des Rückens und gab an, sich selbstständig zum Arzt zu begeben.