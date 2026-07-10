/ ©FF Sillian
Auto am Sillianberg brannte lichterloh
Freitagmittag geriet ein Fahrzeug am Sillianberg in Osttirol aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in Brand. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.
Die Freiwillige Feuerwehr Sillian wurde am Freitag zum Einsatz alarmiert. Grund war ein Fahrzeugbrand. „Als der Fahrer den Brand bemerkte lenkte er den Wagen sofort rückwärts aus dem angrenzenden Waldbereich“, heißt es vonseiten der Florianis. Dadurch konnte eine Ausbreitung verhindert werden. In der Nähe befindliche Einsatzkräfte eilten in weiterer Folge zu Hilfe. Sie nutzten einen Schlauchkasten bei einem nahegelegenen Bauernhof und dämmten das Feuer so rasch ein. Beim Eintreffen der alarmierten Mannschaft war der Brand bereits unter Kontrolle.
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