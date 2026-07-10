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Ein Bild auf 5min.at zeigt wie Feuerwehrleute ein brennendes Fahrzeug löschen.
Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Freitag am Sillianberg.
Sillian
10/07/2026
Feuerwehr-Einsatz

Auto am Sillianberg brannte lichterloh

Freitagmittag geriet ein Fahrzeug am Sillianberg in Osttirol aus bislang unbekannter Ursache plötzlich in Brand. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Sillian wurde am Freitag zum Einsatz alarmiert. Grund war ein Fahrzeugbrand. „Als der Fahrer den Brand bemerkte lenkte er den Wagen sofort rückwärts aus dem angrenzenden Waldbereich“, heißt es vonseiten der Florianis. Dadurch konnte eine Ausbreitung verhindert werden. In der Nähe befindliche Einsatzkräfte eilten in weiterer Folge zu Hilfe. Sie nutzten einen Schlauchkasten bei einem nahegelegenen Bauernhof und dämmten das Feuer so rasch ein. Beim Eintreffen der alarmierten Mannschaft war der Brand bereits unter Kontrolle.

Ein Bild auf 5min.at zeigt wie Feuerwehrleute ein brennendes Fahrzeug löschen.
©FF Sillian |
Am Freitag geriet ein Auto am Sillianberg in Brand.
Ein Bild auf 5min.at zeigt wie Feuerwehrleute ein brennendes Fahrzeug löschen.
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Durch das schnelle und umsichtige Handeln des Fahrers konnte am Freitagmittag Schlimmeres verhindert werden.
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